新光金表示，大陸曝險僅占金控總資產1.5％，有關近期的碧桂園、恒大等都沒有曝險部位。617億元之中，新光銀行占比22％，授信7成是台商及外資，3成是陸企是央企，呆帳覆蓋率超過290％；新壽占比72％，以投資公債及公司債為主，民企占比一半，主要在騰訊及阿里巴巴等龍頭企業，兩家信評信評都是A+。融資方面，透過租賃子公司的曝險約4億元人民幣，逾放比僅1.3％。

子公司新壽上半年初年度保費（FYP）235.7億元，年減26.9％，市佔率為6.7％；初年度等價保費（FYPE）為104.3億元，年增6.2％。受惠於保戶需求及基期相對較低，投資型商品初年度保費較去年同期大幅增加94.9億元，外幣保單銷售金額達137.2億元，佔初年度保費比重58.2％。

新壽2023年上半年合併股東權益較2022年底提升11.3％至1552億元，有價證券未實現損失260多億元，主要還是在債券，股票及基金則有未實現利益。

資產配置方面，總投資金額3兆4340億元，不動產占比6.7％，投報率1.6％；擔保放款占比1.7％，投報率2.4％；保單借款占比3.1％，投報率5.2％；國外固定收益占比67.2％，國外股票占比1.3％，投報率2.0％；國內固定收益占比10.7％，國內股票占比6.7％，投報率4.1％；現金占比2.7％，投報率2.2％。

2023年上半年年化避險後投資報酬率為2.48％，避險前經常性收益率3.28％，較去年同期提高9 bps，預期今年全年避險前經常性收益率有望持穩，並較去年微幅提升。

子公司新光銀行上半年淨收益99.8億元，年成長8.9％；提存前獲利及合併稅後淨利為48.5億元及35.0億元，分別年成長13.5％及10.1％。放款餘額7637.9億元，年增3.1％，消金及企金放款年成長2.1％及4.9％。

受惠於存放比提升及資金運用效益提高，第2季淨利差較前一季提升4 bps至1.20％；存放利差較前一季上升13 bps至1.67％。上半年手續費收入為23.2億元，信用卡手續費收入因海外旅遊復甦，達7.2億元，年增40.1％，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.12％及1121.94％。