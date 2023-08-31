美國政府宣布提供台灣8000萬美元外國軍事融資。學者今天表示，這項斷交後首次重啟對台灣提供外國軍事援助法案，品項可能以海上監控裝備為主，例如海上戰場管理感知系統以應對灰色地帶威脅，金額不高但象徵意義重大。

美國政府30日宣布提供台灣8000萬美元外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），強化台灣防衛能力。這是美國首度提供台灣軍事融資貸款，也是美國總統拜登7月底動用總統撥款權提供台灣軍援後，美國第2度對台特殊軍援。

美國務院發言人以背景說明告訴中央社，美國行政部門29日正式通知國會，計劃向台灣提供8000萬美元對外軍事融資援助，這是美國首次向台灣提供此種援助。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，這是美國與中華民國斷交後，首次對台重啟外國軍事援助法案，是個里程碑。

國防安全研究院學者蘇紫雲。（民進黨資料照片）

蘇紫雲表示，拜登政府首度根據通常保留用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。

外界好奇可能的品項為何，蘇紫雲指出，從外媒報導來看，可能以海上監控裝備為主，例如海上戰場管理感知系統以應對灰色地帶威脅，包括水下反潛能量都有可能包括在內，儘管金額不高，但象徵意義重大。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌指出，美方可能評估台灣在武器彈藥補充速度不足，有其急迫性，而長遠來看，此舉也提醒如果美方有這樣的評估，台灣也應回頭檢討自身彈藥庫存，不論陸海空皆須使自製程度加速，同時強化外購，因俄烏戰爭讓美方意識到彈藥庫存的重要性，「現代戰爭彈藥消耗速度很快」。

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）隨後發表聲明樂見拜登政府這項宣布，進一步實現跨黨派的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）。

包含在2023財政年度國防授權法案（NDAA FY2023）的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），授權美國國務院從2023年至2027年期間，每年提供台灣高達20億美元的軍援。