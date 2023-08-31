蘇拉颱風前腳剛走，海葵颱風又來敲門，九九山莊原本8月29日起預警性封閉，此次因應海葵颱風，林業及自然保育署新竹分署考量九九山莊位處偏遠山區，依據海葵海上颱風警報發布，同時配合雪霸國家公園管理處禁止進入生態保護區公告，同步暫停開放住宿。

因應海葵颱風，林業及自然保育署新竹分署考量九九山莊位處偏遠山區，前於8月29日配合雪霸國家公園管理處禁止進入生態保護區公告，預警性封閉迄今。蘇拉颱風暴風圈雖逐漸遠離本島，但依據中央氣象局發布海葵颱風路徑潛勢預報，恐影響北台灣天氣，九九山莊將依據海葵海上颱風警報發布及配合雪霸國家公園管理處禁止進入生態保護區公告，同步暫停開放住宿。

待颱風警報解除後，將配合雪霸國家公園管理處公告及災害復原情形，重新恢復受理住宿申請。九九山莊暫停開放期間，核准住宿山友，園方全額退費。相關資訊請上「九九山莊申請網站（https://99online.forest.gov.tw/）」查詢或電洽林業保育署新竹分署。