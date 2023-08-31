根據CME Group的FedWatch工具，金融市場幾乎認定Fed在9月19到20日的會議將決議利率按兵不動，但11月究竟會升息或暫停，市場則看法分歧。

羅森格倫出席路透全球市場論壇時指出，「只要我們看起來已在逐漸接近2％通膨目標的道路上，就沒有理由再升息。」此人在2007年到2021年擔任波士頓聯準銀行總裁。

美國30日公布的資料指出，8月份就業薪資增長大幅減緩，第二季不計食品和能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數季增年率下修至3.7％。