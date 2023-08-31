臺南市政府警察局永康分局7、8月份暑假期間，打擊犯罪不間斷，除成功查獲數起毒品案，即時查扣大量第二級毒品大麻與安非他命外，更破獲查扣偽裝七夕巧克力大麻，另破獲四海幫海文堂等14人殺人案，並一舉瓦解以吸收少年為主的「東灣公司」不法犯罪集團，查緝主嫌及幫眾共計8人到案，令不少民眾大讚有永康警察在，真的讓人很放心；不法幫派組織、毒品問題，危害社會治安甚鉅，永康警在暑假期間大刀闊斧一舉剷除，獲得不少民眾連連稱讚，局長廖宗山也偕同大臺南警友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、常務理事張青鑑、理事何嚴、邱威傑、永康警友辦事處主任林國珍、顧問、副團長鄭久才等人一行人於31日上午至永康分局頒發破案茶，慰勉每位員警的辛勞。

局長廖宗山對於偵辦員警的辛勞與努力表示高度肯定，除鼓勵同仁能持之以恆，為守護治安持續努力打拼外，更要為穩定社會治安繼續努力。(戴志揚翻攝)

局長廖宗山對於偵辦員警的辛勞與努力表示高度肯定，除鼓勵同仁能持之以恆，為守護治安持續努力打拼外，更要為穩定社會治安繼續努力。(戴志揚翻攝)

永康警方於7月6日查獲陳姓犯嫌持有第二級毒品大麻案，查扣毒品大麻131.15公克、於7月18日偵辦毒品溯源案查獲第三層張姓藥頭、於8月11日線上查獲蔡姓犯嫌侵占自小客車暨持有第二毒品安非他命案，查扣第二級毒品安非他命20.5公克、於8月21日偵破四海幫海文堂幫眾等14人涉嫌殺人妨害自由強盜及違反槍砲彈藥刀械管制條例案、於8月22日偵破以蘇姓犯嫌為首「東灣公司」不法暴力犯罪集團，查緝主嫌等8人到案，並一舉瓦解東灣公司不法暴力犯罪集團、於8月26日執行第二級毒品大麻溯源，查獲蘇姓犯嫌趁著七夕出貨的大麻巧克力。

局長廖宗山對於偵辦員警的辛勞與努力表示高度肯定，除鼓勵同仁能持之以恆，為守護治安持續努力打拼外，更要為穩定社會治安繼續努力，也期盼能持續溯源、刨根，全力查緝犯罪分子，以淨化治安讓民眾安心；局長廖宗山亦對各界自信喊話，臺南絕對是最安全的城市，臺南警團隊維護治安士氣勢如破竹，打擊犯罪成果豐碩亮眼，邀請社會各界來到臺南感受幸福安全的魅力。

大臺南警友會理事長蔡明憲看到永康警在暑假期間連破數大案連稱「永康警真的好讚」並表示警友會是警察最好的朋友，也是警察最有力之後盾，期許全體警察同仁不要辜負廣大民眾的期望，以最熱忱的態度服務市民，提供市民一個安居樂業的環境，並彰顯警察正面形象與符合社會民眾之期待。

永康警分局長甘炎民表示，將會本著維護治安的職責，秉持勿枉勿縱的原則，加強查緝各項不法，維護社會安寧，共同守護家園，努力打擊犯罪，讓人民更能安心打拼事業，為國家貢獻一己的心力。