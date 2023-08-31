英超第4輪本周壓軸戰(9/3 23:30)，由「槍手」兵工廠主場迎戰「紅魔」曼聯，兩隊目前只有1分差距，勝負對雙方排名影響甚鉅。由於下週是國際賽週，包括歐洲國家盃資格賽和2026世界盃南美洲區資格賽都將點燃戰火，下一輪的英超將會在9月16日重啟。

兵工廠和曼聯普遍被認為本季有實力爭前四，甚至坐三望二搶第一，「槍魔大戰」當然是球迷不可錯過的重量級對決之一。兩隊上賽季分別排第二和第三名，都順利取得本季的歐洲冠軍聯賽資格，今年的夏季轉會同樣大肆招兵買馬。

兵工廠總支出2.35億歐元，引進西漢姆聯的本土防守中場悍將賴斯(Declan Rice)、切爾西的德國攻擊中場哈弗茨(Kai Havertz)、阿賈克斯的荷蘭後防多面手廷伯(Jurrien Timber)、以及租借布倫特福德的西班牙門將拉亞(David Raya)。賴斯全面的表現合乎他一億的身價，但哈弗茨仍需要時間證明他曾經入選德甲年度最佳陣容並非曇花一現，廷伯在熱身賽演出讓球迷驚艷，然而他在揭幕戰對諾丁漢森林先發出賽50分鐘就受傷退場，後來證實是右膝前十字韌帶受傷，恐怕本賽季已提前報銷。槍手總教練阿特塔(Mikel Arteta)前3輪聯賽都在演練新陣容，由於中場要放上哈弗茨、賴斯和隊長奧德加特(Martin Ødegaard)，津琴科(Oleksandr Zinchenko)受傷而讓廷伯去補左後衛位置，右後衛改由帕蒂(Thomas Partey)擔任，藉由他防守中場的能力作為經常壓上中場策動攻勢或協助防守的內收右後衛使用。但哈弗茨作為中場的作用不明顯，和隊友間的默契也不足，另外為了協防帕蒂移入中路時的右邊空缺，右中衛安排懷特(Ben White)而不是防守更穩定的加布里埃爾(Gabriel Magalhães)。目前擔任球評的前曼聯球星加里內維爾(Gary Neville)認為，槍手的試陣顯然不成功，由於津琴科上週已復出，因此阿特塔在本周如此重要的賽事中，應會回復最常使用的4-3-3陣型，右後衛以停賽復出的日本國腳富安健洋為主，中衛由薩利巴(William Saliba)搭擋加布里埃爾，帕蒂和賴斯雙防中支援奧德加特，哈弗茨坐板凳才是最佳解。

曼聯上季度過開局的紛亂後，主帥滕哈格(Erik ten Hag)領軍搶下第三，今夏在轉會市場也有大動作，首先是門將放走了德赫亞(David de Gea)，從國際米蘭收購喀麥隆國門奧納納(André Onana)，中場一度跟槍手爭奪賴斯未果，最終引進了切爾西的本土國腳蒙特(Mason Mount)，也從亞特蘭大補進了丹麥高中鋒霍伊倫德(Rasmus Højlund)，曼聯支出1.92億歐元，僅次於切爾西和兵工廠。曼聯前3輪拿下2勝1敗，兩個主場都順利贏球，包括上週對諾丁漢森林落後0：2連追3球反勝，但作客對熱刺則以0：2落敗。傷病問題也困擾著滕哈格，原本打算在今夏出售中衛馬奎爾(Harry Maguire)，由於瓦拉內(Raphaël Varane)受傷，打亂了曼聯的部署，另外還有路克蕭(Luke Shaw)和馬拉西亞(Tyrell Malacia)兩名左後衛都受傷，曼聯正打算向切爾西租借古古雷亞(Marc Cucurella)應急，但目前還在就租借費用談判中。防守中場單靠卡塞米洛(Casemiro)仍有不足，租借佛倫提那的摩洛哥好手阿姆拉巴特(Sofyan Amrabat)還在努力，好消息是霍伊倫德入選了丹麥國家隊準備參加下週的國際賽，他的傷勢可能已經康復，有機會在本週對槍手上演處子秀。

槍手上賽季在主場以3：2熱血反勝曼聯，恩凱蒂亞(Eddie Nketiah)獨中兩元是致勝功臣。兩隊在今年夏天都有針對性補強，目前看來槍手的補強較為成功，而且除了廷伯外，主力陣容基本健康，恩凱蒂亞膝蓋不適但有50%機會可以上陣。曼聯很大機會沿用上季主場對兵工廠的防守反擊戰術，槍手主導進攻如果未能及早打開缺口，會有失分危機。霍伊倫德在國際賽的進球效率很高，加上速度飛快的拉什福德(Marcus Rashford)，會給槍手防線製造不少麻煩。推薦玩法：兩隊是否都進球(是)、大小(2.5球)大。