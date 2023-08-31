為表彰產官學研各界使用國研院的研發服務平台做出頂尖的科研成果，國研院徵選「研發服務平台亮點成果獎」，今年的特優獎由成功大學電機工程學系詹寶珠特聘教授的研究團隊獲得，抱走獎金30萬元。他們的研究成果是「具有整合協力合作之開放式人工智慧病理分析平台」，所使用的研發服務平台是國家高速網路與計算中心（國網中心）的「台灣杉二號AI超級電腦」。

詹寶珠教授團隊與國網中心及成大醫院、高雄榮總、台中榮總等多間醫院醫師合作，共同發展數位病理AI分析模型，再以此分析數位病理影像，偵測人體組織及病變區域，計算疾病診斷相關的量化指標，提供醫師客觀病理分析結果以輔助診斷。目前已發展肝臟腫瘤偵測模型、肝臟纖維化AI分析技術、肝臟油滴AI分析模型，並有多項數位病理AI分析研究成果發表於國際期刊與研討會。

此外，團隊整合數位病理AI分析的研究成果，於國網中心雲端空間建構ALOVAS數位病理雲端分析平台，整合數位病理影像分析、標註、病理AI模型訓練與病理AI分析功能，提供醫師便利的一條龍數位病理影像分析整合服務；後續且由成功大學蘇慧貞前校長所帶領之AI Capstone計畫，及成功大學沈孟儒校長（前成大醫院院長）由臨床共同合作拓展平台功能，發展全球首創之聯邦式代理訓練（FLAg）機制，並與美國國家衛生研究院（NIH）系統進行介接，是NIH第一個病理影像分析國際合作伙伴。

獲得優等獎的團隊有兩支，分別由陽明交通大學光電工程學系余沛慈教授，以及陽明交通大學電子研究所林鴻志教授獲得。余沛慈教授團隊使用台灣半導體研究中心（半導體中心）的「半導體製造服務平台微影蝕刻模組驗證服務」，開發出「IPC（Intelligent Proximity Correction）智能鄰近修正術實現之大面積、高效率超穎透鏡」。

超穎透鏡與超穎表面是由次波長奈米結構所組成的光學元件，能夠達到平坦化、小體積等特點，縮小光學系統的體積，應用在醫療元件、光學檢測、擴增／虛擬眼鏡等。團隊發展IPC光罩修正技術，透過深度學習微影模型，搭配國網中心的平行計算資源，實現快速準確的光罩修正，將解析度推升至光阻極限。除發表多篇學術論文，更與台積電、全球矽晶圓第三大製造商日本SUMCO、奇景、友達、日本TDK等公司進行多項國內外產學合作與技術轉移。

林鴻志教授團隊使用半導體中心的「先進半導體製造服務平台與高頻量測技術服務」，開發「T型閘電晶體技術」。這種新製程T型閘多晶矽薄膜電晶體可在不增加蝕刻步驟下製作，可有效增加元件的轉導（transconductance）、截止頻率（fT）與最大振盪頻率（fmax），並以fT／fmax=62.5／30 GHz創下多晶矽電晶體的世界紀錄。此T型閘結構也可用於製作邏輯電路的LDD（Lightly Doped Drain，輕微摻雜汲極）元件，不僅可大幅簡化製作過程，且能改善關閉狀態漏電流，也可增進導通電流。這些成果除在大型國際會議發表外，也申請了美國與台灣的專利。

獲得佳作獎的兩支團隊分別是：清華大學工程與系統科學系

陳馨怡副教授使用國網中心「台灣杉一號超級電腦」，開發出「計算催化工具於綠色再生能源相關材料設計、優化與描述符（descriptor）開發」；臺北醫學大學醫學院人工智慧醫療碩士在職專班彭徐鈞副教授團隊使用國網中心「LIONS生科雲平台」，開發出「正子攝影之機器學習量化定位系統及其運作方法」。

國研院林法正院長表示，在國科會的支持與指導下，國研院已經建立各種研發服務平台，協助學研界開發頂尖的科研成果，進而貢獻民生福祉。現在新科技的研究越來越複雜而困難，許多前瞻的科技研究都要依靠團隊合作，並以先進的軟硬體設備做為支撐，而這些正是國研院所建立各種研發服務平台的強項。國研院希望藉由評選頒發「研發服務平台亮點成果獎」，鼓勵國內學研界更踴躍與國研院合作，使用以國家力量建構的研發服務平台，做出具有全球競爭力的研發成果。

國研院旗下的7個研究中心建置了國內大學難以單獨購置的貴重軟硬體設施，並提供各種專業的研發服務平台，協助學研界研發前瞻科學與技術。