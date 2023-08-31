前往花東的火車票過去一張難求，兩縣政府開辦返鄉專車，供遊子回家與親友團聚，不過台東縣政府日前宣布，返鄉專車將在今年中秋節畫上句點，花蓮是否跟進，備受關注。縣府表示，目前仍持續辦理，今年中秋返鄉專車共2列次，9月6日開放上網訂票。

花蓮，台東兩縣政府提供春節、清明、端午及中秋返鄉專車逾10年，隨蘇花改通車、EMU3000列車投入運輸服務提升載運量，民眾返鄉選擇變多，且逐漸回歸台鐵主線營運列車搭乘，台東縣府評估成本與服務，決定今年中秋節後停辦返鄉專車。

縣府民政處長明良臻坦言，蘇花改通車後，東部民眾返鄉選擇變多，返鄉專車搭乘率確實降低，今年春節搭乘率約8成，但端午節全滿，預計中秋節搭乘率也會全滿，平均整體搭乘率約8成，因此花蓮目前沒有停開的規畫。

不過他也提到，返鄉專車將依搭乘狀況調整列車，需求量較低的節日調整為300多個座位的普悠瑪或太魯閣號，春節需求量較高，就改為500多個座位的自強號或城際列車EMU3000，並增加列車次。

花蓮今年中秋返鄉專車共有兩班次，返鄉時間為9月28日晚間7時37分台北站發車，直達花蓮站，晚間9時安排區間接駁，可持乘車證免費上車，沿途停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里站；返工時間則是10月1日下午2時16分花蓮站發車，直達台北站，發車前同樣安排區間接駁，中午12時27分從玉里站發車至花蓮站。

民政處表示，返鄉專車9月6日中午12點在民政處官網開放訂票，全票200元、半票100元，指定時間至台北車站或縣府民政處取票，開放設籍花蓮縣民、身分證字號U開頭及在花蓮工作者訂票，採實名制搭乘，乘車前須出示搭乘資格證明文件。