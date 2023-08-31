資金外流：瑞信第二季淨資產流出為390億瑞郎(約444億美元)。另一方面，瑞銀的全球財富管理部門稱，第二季新增資產160億美元，為近十年來新高。

節省成本：瑞銀集團稱，到2026年底可節省100億美元；此前則預估到2027年前節省80億美元。

員工人數：瑞信員工從第一季底的3.60萬人降到第二季底的3.39萬人。瑞銀集團整體員工人數為11.91萬人。

營收：集團整體營收為95.4億美元。

淨利：瑞銀公布第二季歸屬股東淨利為驚人的290億美元，但是也略低於分析師預估的334.5億美元；主要是得益於巨大的一次性收益，也反映出收購成本遠低於瑞信的價值。但是第二季稅前基礎獲利為11億美元，其中還沒包括290億美元的負面商譽影響、整合成本，以及其它收購瑞信的影響。

瑞士信貸則公布第二季淨虧損93億瑞郎。

在周四財報公布後，瑞銀在瑞士交易所的早盤交易升5.8%，反映出投資人的信心。