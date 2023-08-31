Salesforce旗下職場即時通軟體Slack在2020年向歐盟指控微軟壟斷市場，促使歐盟執委會在一個月前就微軟Office與Teams綁在一起銷售的做法展開調查，並質疑微軟此舉可能打擊市場競爭。

路透社曾報導，過去10年微軟因違反歐盟的競爭法規而被歐盟開處的罰款高達22億歐元（約25億美元）。