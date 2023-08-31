Salesforce旗下職場即時通軟體Slack在2020年向歐盟指控微軟壟斷市場，促使歐盟執委會在一個月前就微軟Office與Teams綁在一起銷售的做法展開調查，並質疑微軟此舉可能打擊市場競爭。
路透社曾報導，過去10年微軟因違反歐盟的競爭法規而被歐盟開處的罰款高達22億歐元（約25億美元）。
為了緩解歐盟的壟斷疑慮和避免相關的巨額罰款，微軟宣布旗下視訊通話應用程式Teams將從Office產品拆出，好讓競爭對手的產品更容易與微軟的軟體搭配使用。
Salesforce旗下職場即時通軟體Slack在2020年向歐盟指控微軟壟斷市場，促使歐盟執委會在一個月前就微軟Office與Teams綁在一起銷售的做法展開調查，並質疑微軟此舉可能打擊市場競爭。
路透社曾報導，過去10年微軟因違反歐盟的競爭法規而被歐盟開處的罰款高達22億歐元（約25億美元）。
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