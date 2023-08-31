不少人在外尿急都會借用店家廁所，一名女子表示，經常借用北市超商的廁所，最近突然發現許多門市不開放民眾使用，好奇是為了什麼原因，統整網友的說法，主因有三個，包括環境衛生難以維持、人力考量及個人使用習慣等，建議使用者付費，一次酌收10元。

原PO近日於PTT八卦板指出，每天在外奔波，若想跑廁所都會到超商或加油站解決，但她更喜歡到超商，可順便買吃的果腹，但最近觀察到許多超商都不開放廁所給民眾使用，就連以前常去的幾間超商也取消這項服務，且地點剛好都在台北市。

原PO在網路Google後，懷疑和2022年通過的《台北市公廁環境衛生管理自治條例》有關，問網友「超商廁所為何會消失？」

網友點出3大問題，包括環境衛生難以維持、人力考量及個人使用習慣等，「客人覺得髒，就會被投訴」、「一堆上免費廁所不買東西，乾脆關起來」、「工讀生還要花時間維持廁所整潔，不忙嗎？」、「建議收費，一次10元」、「建議收費，台灣人真的沒公德心」、「應該要像國外一樣消費才拿得到密碼開鎖」。

至於去年通過的《台北市公廁環境衛生管理自治條例》，主要是推動「台灣公廁整潔品質提升計畫」，並通函各行政區開始進行公廁管理，是否因此造成超商關閉廁所仍有待商榷。