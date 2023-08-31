鴻海創辦人郭台銘宣布投入總統大選，雖喊出邀請在野的國民黨、民眾黨參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡談整合，但日前郭台銘與柯文哲共同出席餐會，郭卻提前65分鐘到場，導致柯文哲在場外枯等25分鐘，致詞完就快閃離場，場面尷尬引發討論。民進黨立委高嘉瑜也驚呼，場面真的難看到不行，從沒想過柯文哲會吃虧。

高嘉瑜30日在政論節目《新聞面對面》指出，柯文哲當天出席台北市計程車工會普渡餐會是精銳盡出，包括前台北市副市長黃珊珊、台北市議員「學姐」黃瀞瑩等黨公職都站出來，且柯文哲擔任台北市長八年，照理來說計程車工會的餐會是他的主場，怎麼柯文哲反而變得好像邊緣人，「真的很難想像」，連台上的字幕都背叛柯文哲寫著「台灣阿銘」，整個場面真的難看到不行。

高嘉瑜說，看到這場面心裡就想是一物剋一物，「我從來沒有想過柯文哲會吃虧」，通常都是柯文哲讓人家吃虧，沒想到郭台銘就是有辦法讓柯文哲吃虧，而且是吃悶虧、吃大虧。

高嘉瑜吐槽說，柯文哲應該以為郭台銘只會講5分鐘就先讓郭上台，「哪有人在台上講25分鐘的！我唱一首歌也頂多10分鐘」 ，郭台銘不按牌理出牌，就是霸道總裁要霸占著舞台，目前看來郭台銘出手受傷最大的就是柯文哲。