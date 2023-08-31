據調查，全世界有6400萬女童工，數以百萬的女孩從未踏入教室，1／4的15至19歲女孩沒有上學也沒有工作，相較男孩明顯偏多。台灣世界展望會會長李紹齡表示，只要多受教育1年，就減少20％的童婚機率，且收入較未受教育明顯增加，因此教育方案是展望會推動的重點。

世界上許多女孩不知自身權利及如何脫離受暴，如收割甘蔗的潔克琳沒有鞋子，為了賺取學費，打赤腳走入滿是銳利蔗葉的田地，經常渾身瘀傷，一天卻領不到1.5美元工資；被迫童婚的瑪瓦圖姆則因迫於生活嫁給承諾養她的男人。

直到展望會在區推動兒童資助計畫後，2位女孩有了改變，潔克琳有了當老師的夢想，而瑪瓦圖姆則脫離婚姻，轉學註冊小學，李紹齡說，台灣每年要資助國外18萬名孩子，而全世界文盲中有2／3為女性、失學的孩子有6400萬女孩成為童工、每5位就有1位童婚，換算每分鐘22女童就成了童婚犠牲品。

李紹齡表示，在部分國家女性有了生理期後，每月可能因此無法工作，家長把女孩換牛、羊，或是被迫以舊衣物當做衛生棉而不孕，因此展望會教導製作布衛生棉，讓孩子安穩的上學。

展望會發起「資助1000女孩─變調的童年‧以愛聲援」，透過資助關懷，深入社區第一線推動方案，使家長瞭解栽培女孩較童工、童婚對家庭更好，教女孩認識身體界線及身體自主權，懂得上學的重要性。捐款可洽台灣世界展望會官網。

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