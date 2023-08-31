以功代金可做善事也響應環保。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

近期是農曆7月，家戶在中元普渡等節日會焚燒紙錢祭祀「好兄弟」，苗栗縣環保局響應環境部推動「以功代金」的政策，使用功德金支票代替燃燒紙錢外，也使用環保禮炮機取代傳統燃炮，希望藉此維護環境品質，同時呼籲民眾共同響應環保祭祀。

環保局指出，環境部推動「以功代金」4大超商小額捐款已正式上線，環保局為響應以功代金政策，特別製作功德金支票，供民眾作為祭祀使用，民眾在支票上填寫受贈單位及善款金額後，可至鄰近4大超商多功能事務機捐款，取得收據可併同功德金支票一起煉化，藉以取代傳統燃燒大量紙錢習俗。

苗栗縣現階段已有頭份義民廟、造橋慈聖宮配合推廣，民眾如需領用功德金支票，可到2家寺廟索取或到環保局網站印出。

近日環保局辦理中元普度也響應環保祭祀，除使用功德金支票代替燃燒紙錢外，也使用環保禮炮機取代傳統燃炮，特別呼籲民眾一同以功代金，將購買紙錢的費用，透過4大超商平台捐助給社福及弱勢團體，既可響應環保祭祀，同時也能幫助他人，可謂一舉兩得。

苗栗縣政府環保局局長陳華盛表示，紙錢焚燒時不但會產生大量二氧化碳、高溫和煙塵(PM2.5)，也會釋放出一氧化碳、苯、甲苯等有害呼吸道的揮發性物質，同時容易引起火災，因此請民眾奉神祭祖時，多多配合環保友善祭祀措施，除誠心不會打折外，做善事的同時也能兼顧生活環境的品質與個人健康。

苗栗縣政府環保局表示，焚燒紙錢是傳統民俗習慣，國人短時間內，或許不易改變觀念與做法，但是為維護良好空氣品質，仍請民眾於祭祀時，能夠配合環保局紙錢集中焚化及紙錢減量燃燒政策，以減少空氣污染，並提昇生活環境品質，民眾、寺廟若有紙錢集中焚化相關問題或需借用環保禮炮機，請撥打聯絡電話037-558558分機214邱小姐洽詢。