為擺脫「行人地獄」惡名，交通部將今年9月訂為「交通安全月」，交通部長王國材今（31）日在啟動記者會上表示將從 9月15日起，花1年時間改善全台灣最危險的600處路口。

交通部今日下午舉行「112年交通安全月」啟動記者會，王國材致詞表示，行政院推動「行人交通安全政策綱領（2023-2027）」，制訂短中長期執行項目，提出4年400億元預算，希望道路交通事故死亡人數在2030年前降低30％、行人死亡降低50％，長期朝「零死亡」邁進。另外行政院會已經通過《道路交通安全基本法》草案，並已送交立法院審議。

王國材表示，車禍死亡是一件很悲傷的事，不只是交通問題，而是社會問題，許多人一輩子走不出親友車禍死亡的陰影。今年度的交通安全月希望加強宣導「停讓行人」觀念，透過中央部會、地方政府、民間企業組織攜手合作，將道安扎根於生活。

今年度交通安全月邀請到極地超馬選手陳彥博作為形象大使，陳彥博舉自己為例，2014年他在美國拉斯維加斯開車，雖然遇到行人時停車了，但路上行人都對他做出攤手的無奈動作；他後來問別人才知道，雖然他有停車，但距離斑馬線太近，這樣的行為會被視為危險駕駛且沒禮貌。

陳彥博表示，遵守交通規則就像運動員平日的訓練一樣，「就算沒人看見，還是要持續去做」；停讓行人是為了預防危險，保護彼此，不論行人或是駕駛都能安全抵達目的地，所以行經路口「停讓，就對了」。