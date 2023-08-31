加拿大安大略省伯靈頓市30日發生一起罕見交通事故，一名卡車司機開車時不慎掉落車上的蜂箱，導致5百萬隻蜜蜂傾巢而出。

加拿大最大城市多倫多附近地區，本週三（30日）發生一起罕見交通事故，一輛載貨卡車疑似沒有固定好，導致行駛途中車內成堆的蜂箱掉落，500萬隻蜜蜂瞬間傾巢而出，到處飛舞，闖禍的卡車司機更因此被螫了100多下，所幸傷勢沒有大礙。

根據加國CBC新聞、《每日郵報》報導，這起事故發生在30日上午6時15分左右，地點位於安大略省伯靈頓（Burlington），當地警方接獲報案後立刻趕往現場，一名員警表示，路面上散落著幾十個蜂箱，成群蜜蜂滿天飛來飛去，場面「十分壯觀」。

警方立刻聯絡當地6、7名養蜂人前來協助處理，經過大約3小時後，大部分蜜蜂都被送返蜂箱，只有少數仍流連在外，肇事的貨車駕駛詹姆森（Tristan Jameson）因為身上沒有任何防護裝備，被螫了100多下。他解釋自己開車到一半時，前方突然有東西飛過，他嚇了一大跳，方向盤沒控制好才會把蜂箱甩落。目前警方已根據《公路交通法》將他起訴。

報導指出，這些蜜蜂很有可能正在往返工作地點的路上，由於現在正是授粉季節，不少農夫都會花錢聘請養蜂人置放蜂箱，幫助農作物授粉。而蜜蜂雖然習性溫和，不會主動攻擊，但駕駛人遭遇類似情況時，仍應緊閉車窗，行人則最好遠離。

文章來源：5 million bees fall off truck on Guelph Line in Burlington, Ont.
文章來源：Five million angry bees fall off truck in Ontario after truck transporting them swerved and dropped wooden hives which exploded into swarm over two lanes of traffic

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