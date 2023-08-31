加拿大安大略省伯靈頓市30日發生一起罕見交通事故，一名卡車司機開車時不慎掉落車上的蜂箱，導致5百萬隻蜜蜂傾巢而出。

加拿大最大城市多倫多附近地區，本週三（30日）發生一起罕見交通事故，一輛載貨卡車疑似沒有固定好，導致行駛途中車內成堆的蜂箱掉落，500萬隻蜜蜂瞬間傾巢而出，到處飛舞，闖禍的卡車司機更因此被螫了100多下，所幸傷勢沒有大礙。

根據加國CBC新聞、《每日郵報》報導，這起事故發生在30日上午6時15分左右，地點位於安大略省伯靈頓（Burlington），當地警方接獲報案後立刻趕往現場，一名員警表示，路面上散落著幾十個蜂箱，成群蜜蜂滿天飛來飛去，場面「十分壯觀」。

#REPORT : A load of 5 Million Bees Falls Off Truck in Burlington Ontario, Police Warn Drivers To CLOSE Windows! 🐝 pic.twitter.com/kD1ehMIzS9 — Made In Canada (@MadelnCanada) August 30, 2023

警方立刻聯絡當地6、7名養蜂人前來協助處理，經過大約3小時後，大部分蜜蜂都被送返蜂箱，只有少數仍流連在外，肇事的貨車駕駛詹姆森（Tristan Jameson）因為身上沒有任何防護裝備，被螫了100多下。他解釋自己開車到一半時，前方突然有東西飛過，他嚇了一大跳，方向盤沒控制好才會把蜂箱甩落。目前警方已根據《公路交通法》將他起訴。

報導指出，這些蜜蜂很有可能正在往返工作地點的路上，由於現在正是授粉季節，不少農夫都會花錢聘請養蜂人置放蜂箱，幫助農作物授粉。而蜜蜂雖然習性溫和，不會主動攻擊，但駕駛人遭遇類似情況時，仍應緊閉車窗，行人則最好遠離。