2050桃園鐵路騰空廊道都市願景競圖比賽。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

開啟桃園城市未來新想像！桃園市都市發展局推出「2050桃園鐵路騰空廊道都市願景競圖」，邀請青年世代提出對2050桃園城市的想像，設計徵件自9月1日起開跑，最高獎金8萬元，邀請大專院校建築、景觀、都市規畫及多媒體文化創意等相關科系的學生或畢業未滿1年的創作者共襄盛舉。

都市發展局長江南志表示，桃園鐵路長久以來將都市分割為前站、後站的區域，阻礙都市整體發展，未來鐵路地下化將解鎖桃園至中壢18公里的軸帶，消除沿線8座陸橋、8處地下道與20處平交道，鐵道兩側的圍牆不再，縫合都市南北，老舊的桃園、內壢、中壢三大車站也將更新為複合機能的車站地標，並新增中路、桃園醫院、中原、平鎮4個地下通勤車站，為桃園都市結構重塑的重大契機。

江南志進一步表示，市府將整合都市計畫、景觀設計、建築、道路工程、商圈發展及文化傳承等資源，軟體及硬體一併著手，把鐵路騰空廊道打造為一條18公里長、容納多元都市活動的人本綠廊。為了引發市民共同討論、疑聚共識，桃園都發局突破以往規畫思維，希望融入青年世代的創造力，共同擘劃桃園未來。

競圖分成「空間創作組」及「多元媒材創作組」，廣邀青年學子從空間設計及多媒體設計的角度，提出具體空間改造願景圖說，自9月1日起開放報名與收件，11月15日截止，競圖審查作業分初選、決選兩階段，將邀集國內指標專家擔任評審擇出獲獎者數名，相信將會是桃園空間設計界的擂台戰。

獲獎名單公布後，將於12月15日頒獎與公開展覽，歡迎相關科系學生踴躍報名參加詳情請洽「2050桃園鐵路騰空廊道競圖」臉書粉絲專頁或instagram帳號）。