愛金卡公司旗下icash Pay宣布，9月攜手星巴克祭出最高回饋100％優惠，喊出「讓icash Pay請你喝杯咖啡！」。根據icash Pay大數據觀察，星巴克是icash Pay用戶最常消費的餐飲通路，今年1月至7月，星巴克業績較去年同期大幅成長3倍，同時也帶動新用戶數成長。

愛金卡表示，icashPay將在9月1日至10月31日期間，在週一至週二推出不分新舊戶消費即享50％的OPEN POINT點數回饋（每月每戶回饋上限300點）。另，當月新戶天天再加碼50％的OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限200點），最高回饋100％，喜愛喝星巴克的消費者，千萬別錯過消費賺點數的機會。

除了星巴克專屬活動外，12月31日前，icash Pay與五大銀行攜手合作，推出週五至週日icash Pay綁定指定信用卡或帳戶，於星巴克、屋馬燒肉、Q Burger、一之軒等9大餐飲通路，單筆消費滿150元加碼回饋10％的OPEN POINT點數（每戶每月回饋上限150點，各銀行分別計算），品嚐美食的同時，還能狂賺OPEN POINT點數。

此外，icash Pay持續攻占餐飲據點，與台北時尚烘焙連鎖名店一之軒合作，歡慶新通路上線祭出10％回饋的好康優惠，9月11日至10月31日期間，於一之軒門市使用icash Pay不限金額筆筆回饋10％的OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限100點），購買早餐、下午茶時，還能精打細算賺點數省荷包。