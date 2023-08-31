新黨新北市平地原住民議員候選人林霈宸為中和區某診所負責人，她在不具醫師執照的前提下，於參選期間涉嫌以免掛號方式換取選票，甚至協助多名病患問診、開立藥方，除了賄選，更甚藉此詐領34萬餘元的健保費用。另，林霈宸甚至透過新黨、廈門某生技公司，無償進口14箱快篩際販賣，新北地院經審理，依公職人員選罷法、違反醫師法判處2年徒刑，不得易科罰金；至於醫療器材管理法，則判刑3月，得易科罰金。

根據檢方調查，林霈宸於2022年9月登記參選，並負責診所就開放原住民免費掛號。林女每遇具平地原住民投票權的病患，以免除掛號費的方式，藉此換取選票。根據調查，林女自2022年6月至10月間甚至接連充當密醫，協助多位病患問診開藥，登入健保電腦系統，以診所李姓醫師名義，登載健保點數，詐領一共34萬餘元健保費。

另，檢調發現，林女2022年5月間甚至經由多位親友名義，辦理輸入快篩劑同意許可，隨後透過新黨、廈門某生技公司，引進14箱、1400劑的免費快篩劑，並以每劑50元的價格，轉賣給張男。

林女偵訊間坦承犯行，檢方認為，林女犯行個別，行為互殊，依醫師法、選罷法、偽造文書、詐欺取財、醫材法起訴，另諭知李姓醫師緩起訴。

新北地院審理時，林霈宸均坦承犯行。合議庭審理時，認為林霈宸賄選行為已破壞選舉公正，假冒醫師為病人看診，此罔顧病患接受合格醫師治療之權益，也間接危害病患生命及身體潛在風險，甚至向健保署申領醫療給付，素行不佳。

合議庭審酌，林霈宸坦承犯行，最終依公職人員選罷法、違反醫師法判處2年徒刑，不得易科罰金；至於醫療器材管理法，則判刑3月，得易科罰金。