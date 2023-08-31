新北市特教生人數超過2.3萬人，但是具有特教資格的教師只有2071人，且代理教師占了約3成。民進黨新北市議員黃淑君表示，特教教師不足，不只增加老師負擔，也影響特教生受教權。教育局表示，新北近4年增加108班特教班，增加232名教師是全國最多，且目前與師培大學合作提報21名公費生，也預計開設公費專班，補足師資。

黃淑君提出審計報告指出，新北特殊教育生師比從10.44增加至11.38，雖然具特殊教育教師證合格教師自1600人增加至1760人，約占整體教師的2成；代理老師也從564人增加至628人，但是特教領域仍面臨人手不足問題。

黃淑君說，因為代理老師採1年1聘，特教學生可能受到教師流動影響，希望教育局每年招聘正式教師名額增加，以及提升已具備教師資格者，獲得特殊教育資格的人數。

黃淑君說，許多特教老師面臨負擔過大的問題，常常無法妥善教導特教生，就要轉頭去教導另1名特教生，希望減少特教老師上課節數，從量化教學的方式改為注重品質的教學方式。

另外，黃淑君也表示，特教部分的課綱也需要調整。她指出，有些中重度的特教生連生活都無法自理，他們需要的不是傳統課綱著重知識的教育，而是著重幫他們獲得自主自理能力的教學，而輕度的特教生也可以配合融合教育，放在普通班。

教育局表示，近年家長接受特殊教育的意願提升，每年教甄開缺數也是全國第1，112學年度新增96名教師，提升至少4％以上正式教師比例。在代課教師方面，也鼓勵優秀教師透過教甄成為正式教師，教育局也持續辦理特教專業知能研習，促進代理教師教學精進。

教育局也表示，每年將持續開缺、最大化公費生之額度：未來3年每年透過教甄提升4％以上正式教師，並研議開設新北公費生專班增加特教師資的質與量，目前也向師培大學提報21名公費生名額。

教育局也呼籲中央，《特殊教育法》修正通過後，特教教師的需求將持續增加，培育及整體服務也需要進一步調整，保障特教生權益。