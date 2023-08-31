「2023捷運早餐生活節」9月1日起正式揭開序幕，台北捷運公司攜手24間商家、101個快閃攤位，於50個車站安排攤位進駐，並同步推出捷運早餐生活節活動，每週抽出20張每張價值1200元TPASS行政院通勤月票、100份免費早餐兌換券、100張免費搭乘券等好康，總計880個獎項。

北捷表示，「2023捷運早餐生活節」活動期間為9月1日至9月28日，平日上午6時30分起至10時，選定淡水站、雙連站、中山站、台北車站、南港站、市政府站、忠孝新生站、忠孝復興站、板橋站、松山站、松江南京站、南京復興站及港墘站等50個上班、上課人潮眾多的車站，安排知名人氣早餐攤位進駐。

北捷指出，為替旅客爭取多賴床幾分鐘，首度與訂單系統「你訂Nidin」合作，提供取餐日前2日即可於系統進行預訂，並於當日臨櫃付款取餐，同時避開早餐店眾多人潮。

北捷說明，本次早餐節同步舉辦「每日應援你最愛早餐」活動，每人每日均有1票應援最愛的早餐，每週抽出20張每張價值1200元TPASS行政院通勤月票、100份免費早餐兌換券、100張免費搭乘券等好康，總計有880個獎項。未來項屆將透過「台北捷運GO」APP寄送兌換券，並於指定地點進行領取。