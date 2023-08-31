日本財政體質亮起紅燈，目前政府所要背負的債務，是其GDP的2.6倍之多，可說是全球國家中最大的。日本預算中的軍事用途，主要是防禦中國大陸以及朝鮮，社福方面則是為了自己社會快速的老齡化。

因日本長年維持低利率，故借貸成本也習慣用很低的利息負擔來計算。不過，日本央行不再硬性規定十年期公債該處於哪一個點，而是默許可在一定的範圍中移動。因此，表示向日本金融機構借款成本也將增加。

路透社舉例，下個財年的利率假如從歷史低點1.1%升至1.5%，日本政府所要支付的利息跟償債金額加起來，將達28.14兆日圓，明顯高於今年的25.25兆日圓，將近要多付近3兆日圓。

七月份，日本央行決定放手，讓十年期公債殖利率，從之前允許的上緣最高0.5%，多增一倍升至1%，故這個有基準標的性的殖利率，已衝高至近十年來最高水位。

本財年，由於還有實施抗疫政策，年度預算已達創新高的114兆日圓。在日本政府年度支出項目中，社會福利保險占預算支出近三分之一，是比例最大的，其次是用來還債的預算，也占總支出至少五分之一以上。