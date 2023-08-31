數位部長唐鳳今（31）日線上出席「亞太區域網路治理論壇」（Asia Pacific Regional Internet Governance Forum，APrIGF），分享我國網際網路治理方向與成果，以及如何面對伴隨新興科技而來的挑戰。唐鳳表示，在數位部積極爭取下，已經確認明年APrIGF將在台北舉行，期盼藉由此平台聚集群眾智慧，結合全球民主網絡，共同探討互惠合作的途徑。

2023年「亞太區域網路治理論壇」於8月29日至31日在澳洲布里斯本舉行，結合線上與實體會議，大會主題為「新興科技-亞太地區準備好邁入下一階段的網路世代了嗎？」（Emerging Technologies –Is Asia Pacific Ready for the Next Phase of the Internet?）。唐鳳受邀以視訊方式參與「網路分裂是否是未來趨勢？我們該如何面對？」（Is fragmentation the future of the Internet and How Can We Resist?）議題座談。

唐鳳表示，網路分裂具有多個面向，因使用者所在地法律規範、文化差異、技術落差或語言障礙而有不同的理解。但無論是哪一種形式，在共創未來網際網路樣貌時，皆須凝聚多方智慧、創新和決心以開創新局。而APrIGF作為重要國際論壇，在促進討論、知識分享和政策協調方面，能發揮顯著作用，數位部將持續加強國際連結，促進全球合作，以集體努力應對網路分裂所帶來的挑戰。

唐鳳也以近期我國防止網路詐騙為例，指出數位部透過多方協力機制，進行各項防詐工作，例如DNS RPZ（Response Policy Zone），即是結合法人、業者與公協會所創建的詐騙網址情資通報聯防機制。台灣網路資訊中心（TWNIC）接獲法院裁定、行政機關依法裁處的行政處分，或收到透過緊急案件機制申請的惡意網域時，可立即停止解析，避免民眾連接不法網站，達成快速防詐的目的。

唐鳳指出，有關TWNIC「DNS RPZ1.0法院及行政命令攔阻域名清單」、警政署165反詐騙諮詢專線所彙整的「假投資（博弈）網站清單」，以及數位產業署「聲請詐騙網域名稱停止解析網址清單」資料集，都公開於政府資料開放平台，以便多方參與者接取，即時更新、迅速聯防；人權團體亦可對此進行審視，以強化透明度並促進當責。

「亞太區域網路治理論壇」（APrIGF）自2010年起每年舉辦一次，是聯合國經濟社會理事會「網路治理論壇」（IGF）機制內的區域層級活動，由亞太區域各界參與討論、交流及合作，以提升亞太地區網路治理。該論壇至今已在香港、東京、首爾等多個城市登場，今年經我國積極爭取後，APrIGF正式宣布將由我國主辦明年的「APrIGF 2024」，而這也是繼2016年以來，我國再次成功爭取到APrIGF主辦權，預計於明年8月在台北舉行，屆時期盼各界共襄盛舉。

數位部進一步說明，網路治理是藉由匯集政府、私部門和民間社群等多方利害關係人，依據各自角色職責，共同型塑網際網路演進與發展的過程。網路治理超越國界，數位部將持續出席相關國際會議，分享我國以「全民數位韌性」為核心理念的治理機制，深化我國與民主夥伴的連結合作，構建更開放、包容、安全的數位環境。