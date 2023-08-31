印尼籍31歲法姓女移工於今年2月間疑涉嫌虐待同鄉友人1歲兒子，接連痛毆、搖晃及撞擊男童頭部昏迷致死，檢方依凌虐未滿18歲之人致死罪嫌起訴法女，移審台中地院列國民法官第8案；因案件相關人均為外籍，若國民法官透過雙向翻譯參與審理恐難理解，台中地院裁定不行國民法官參與審判。

據了解，印尼籍女移工莉莉（化名）因認識同鄉的法姓女子，自2021年12月起以每月1萬2000元薪水，委託法女照顧1歲4個多月大的兒子，原期待讓同樣有育兒經驗的法女，細心照顧其愛子，直到今年2月7日男童昏迷送醫後，才揭發兒子遭虐內幕。

檢方調查，法女以男童哭鬧不停，接連痛毆、搖晃及撞擊男童頭，今年2月7日男童陷入昏迷，送醫檢查被發現鎖骨骨折、頭部外傷併腦出血及視網膜出血，搶救至同年同月23日仍不治死亡，台中地檢將法女依凌虐未滿18歲之人致死等罪嫌起訴。

台中地院刑事裁定指出，國民法官依規定參與刑事審判程序之前提，須檢辯雙方在法庭上之法庭作為能使國民法官易於理解，意即應達「目視耳聞，即知其意」之程度，方能使國民法官與職業法官達到「合審合判」的目標。

法院認為，此案因醫療、法律專業用語甚多，且須經由通譯將法女對於所提示卷證及證人之證詞等所表示之意見，由印尼語翻譯為中文，再將法女所述意見由印尼語翻譯成中文，讓法官、辯護人、檢察官、國民法官知悉，除耗廢時間，過程也讓國民法官不易聚焦爭點。

法院指出，另考量通譯人員未曾經過模擬國民法庭之訓練，對於國民法庭審理程序進行能否精準掌握，實有待商榷，國民法官因上情而無法對被告是否有罪、或如有罪時罪刑為何，做出妥適的決定。

法院認為，若國民法官不易聚焦，在無法易於理解的情況下，將無法與職業法官再討論，恐無法做出公平與正確決定，也違背有違國民法官法第1條規定「為使國民與法官共同參與刑事審判，提升司法透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴，彰顯國民主權理念，特制定本法」的精神，故此案裁定不行國民參與審判。