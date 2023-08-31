開學了，南投縣各警分局啟動「護童專案」，除了到轄內各國中小協助維持交通秩序，中興警分局特別研擬「2不3要」交通安全準則手拿牌，站門口提醒家長遵守，確保兒童上放學安全。

中興分局分局長侯興龍表示，本週是南投縣國中、小學開學日，9月也是「交通安全月」，該局特別針對近年常發生的路口意外狀況，整理出「2不3要」交通安全規範，其中「二不」為「不可在馬路對面呼喊孩子」，避免學童突然衝出通過馬路」，以及「不在彎道中穿越道路」，而是應從直線路段穿越道路，讓駕駛人提早看見，避免閃避不及發生遺憾」。

至於「3要」部分則為學生與家長「過馬路時要牢牢牽住學童手腕」、「路口前停等紅燈要退後3大步避免轉彎車內輪差碰撞」、「綠燈時要確認有足夠通行秒數、並確認左右無闖紅燈車輛再通行」。

除了警力執行外，中興警分局今天也配合學校老師、導護志工等人，協助疏導學校周邊交通，並製作交通安全宣導手拿牌，希望建立校園安全防護機制，營造友善安全之校園空間，讓「學生安心、家長放心」。

分局長侯興龍也提醒用路人，行經校園周邊道路時，應減速慢行並優先禮讓行人，家長如需接送學童上、下學請提早出門，避免因人車壅塞趕時間造成危險駕駛情況；另警方也會加強取締校園周邊違規情形，共同維護學童安全及道路交通的順暢。