公車站牌不知何故漂至台11線路中，吳姓駕駛疑因雨天視線不良，為閃避站牌 自撞護欄，所幸駕駛傷勢輕微。（蕭嘉蕙攝）

台11線自撞車禍現場，黑色休旅車車頭凹陷，車燈、前保桿掉落。（蕭嘉蕙攝）

受蘇拉颱風外圍環流影響，台東縣成功、東河地區持續強降雨，1座公車站牌竟漂移至台11線路中央，林業署台東分署成功工作站吳姓主任巡查回程途中，疑似大雨視線不良，為閃避站牌自撞護欄，所幸傷勢輕微，送醫無礙。

台11線自撞車禍現場，黑色休旅車車頭凹陷，車燈、前保桿掉落，救護車緊急將傷者送往醫院，吳姓駕駛的同事也趕來關心。

吳姓駕駛同事表示，這根移動式公車站牌不知何故跑到路中間，當時大雨視線不佳，突然看到時緊急右切，就撞上護欄了。

據了解，車禍傷者是林業署台東分署成功工作站的吳姓主任，今上午外出執行轄區林地巡察勤務，回程途中行經台11線120公里處時，為閃避路障發生自撞車禍。

經初步檢視，吳姓主任傷勢輕微，僅背部及身體幾處擦挫傷，無生命危險。目前台東成功鎮及東河鄉雨勢不斷，部分路段積水且尚有石塊、樹枝未清除，呼籲用路人減速慢行，留意路況。