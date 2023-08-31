2023年U18世界盃青棒錦標賽31日在天母開打，開幕戰由地主中華隊出戰澳洲隊，先發打序也出爐，邱鑫扛開路先鋒，近況不錯的陳睦衡則打第5棒。

中華隊預賽首戰由孫易磊先發，澳洲隊則推出右投手貝茲（Adam Bates ），中華隊教練團討論過後決定讓陳睦衡打先發打第5棒，而最近穩定度比較不理想的柯敬賢棒次則往後調、打第6棒。

總教練吳柏宏表示，把柯敬賢棒次放後面一點，也減輕一些他的壓力，另外把林佳緯擺第3棒，希望藉由他的高擊球率打回更多分數。

吳柏宏認為，從影片中看來，貝茲的速球是優勢，「這次熱身賽他都沒什麼投變化球，但看他去年的比賽有滑球、變速球，但在有球速的情況下，可能速球比例還是會比較多。」

中華隊先發打線：

第1棒 邱鑫（指定打擊）

第2棒 許庭綸（左外野）

第3棒 林佳緯（右外野）

第4棒 王念好（三壘手）

第5棒 陳睦衡（二壘手）

第6棒 柯敬賢（中外野）

第7棒 李勛傑（一壘手）

第8棒 林立恩（捕手）

第9棒 黃天賜（游擊手）

先發投手 孫易磊