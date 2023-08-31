澎湖縣海潮倏地淹過堤防，造成堤內道路積水外，更可見成群螃蟹爬上海堤堤頂。（許逸民攝）

「年度天文大潮」適逢強颱蘇拉從巴士海峽輕掠過台灣南端，雖未給離島澎湖帶來什麼風雨，但在天文大潮下，即使只是一點颱風外圍環流影響，馬公第一漁港等地勢較低窪地區，難免還是出現海水滿溢上碼頭，水淹路面。湖西鄉尖山海堤，甚至因為海水漫堤，還可見螃蟹上堤「弄潮」。

澎湖縣中油馬公漁港漁船加油站碼頭，可見海水漫淹上路面。（許逸民攝）

澎湖縣海潮倏地淹過尖山海堤，造成堤內道路積水。（許逸民攝）

由於蘇拉的颱風眼又大又圓，十分清晰，氣象專家彭啟明還在社群平台發文說很慶幸台灣能閃過蘇拉颱風，因為這是「科學上是一個完美風暴」。加上時間點這大潮水，也讓剛歷經杜蘇芮颱風侵襲，餘悸猶存的澎湖居民不禁慶幸，還好上週末氣象預測恐會經過澎湖的路徑，大幅南修還偏西，不然這閃過中央山脈的強颱，直襲沒有高山屏障還四面環海的的澎湖，再遇上這大潮，恐會非常慘烈。

中央氣象局澎湖氣象站指出，每個月的農曆初一和十五，都是海水潮汐大潮期，其中以農曆六至八月的十五至十八日，潮差會比平時較大。

而澎湖馬公今天滿潮時間爲近午11時25分，因此像中油馬公漁港漁船加油站碼頭等地勢較低地區，就可見海水滿潮階段時漫淹上路面，一片水鄉澤國景象。

尖山發電廠往尖山碼頭海堤，此期間還不時可見在長浪作用下，海潮倏地淹過堤防，造成堤內道路積水外，更可見成群螃蟹爬上海堤堤頂，彷彿要衝浪弄潮。

澎湖縣白紋方蟹。（冼宜樂提供／許逸民澎湖傳真）

水試所澎湖漁業生物研究中心冼宜樂指出，這些爬上海堤螃蟹叫白紋方蟹，是飛簷走壁的高手，不會怕浪，因其步足呈尖狀，可以緊緊抓住底部，加上其扁平的頭胸甲，是具有抗浪的效果。而潮線上微藻受海水滋潤後，對白紋來說較好覓食，因此常出現在潮線上活動覓食。所以當海水越過堤頂，可見牠們現身堤頂上，並不是颱風天出來弄潮玩衝浪，而是要覓食。