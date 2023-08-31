強烈颱風蘇拉逐漸遠離台灣，氣象局已於今（31）日解除海上颱風警報，不過今年第11號颱風海葵路徑南修後步步近逼，有專家示警，海葵貼近台灣的機率可能會更高，美國模式甚至預估會直接登陸台灣，待路徑確認後，「應變時間會很短」，北部、宜花地區要謹慎防颱。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文，氣象局最新颱風預測路徑顯示，今年第11號颱風海葵持續朝正西移動，移動方向大幅度南修「更靠近台灣」，其移動速度不慢，代表太平洋高壓較強勢，若未來24小時仍然明顯偏西，貼近台灣的機率更高，甚至可能直接登陸，不過該粉專也強調，預測數據還是有修正的空間。

該粉專表示，目前美國全球模式認為海葵會直接登陸台灣，歐洲模式則和台灣中央氣象局預估的路徑接近，認為海葵會通過北部沿海，這兩大主流模式的看法趨近，「必須審慎看待」。該粉專呼籲，北部、宜蘭、花蓮的居民要開始做防颱準備，因為海葵靠近台灣的這段時間移動速度較快，等路徑確認後，僅有很短的時間可以應變，「最靠近台灣時刻，預估是中度颱風等級」。

中央氣象局預報員伍婉華指出，目前海葵中心位置在台北東南東方約1240公里海面上，往西北西移動，未來路徑會接近台灣北部海面，明日、9月2日最接近台灣，但路徑仍有變數。氣象局預估，明日中午前後可能會對海葵發布海上警報，不排除陸上警報發布，預估時間點為明日深夜到後天清晨，確切時間仍要持續觀測海葵的動態才能確定。