國民黨基隆市立委參選人林沛祥回嗆對手鄭文婷的指控是譁眾取寵的「假數字」，希望鄭能善盡查證的職責，切勿僅是為了吸引目光而散播錯誤的資訊。（本報資料照）

基隆市政壇近期為廢棄物的灰渣處理事宜頻交火，民進黨立委參選人鄭文婷還去基隆地檢署告發基隆市長謝國樑涉犯圖利罪，而謝則回嗆鄭「別有用心」。31日鄭再將矛頭指向對手國民黨立委參選人林沛祥，質疑林也身為議員，對於費用暴增也該表態。對此林沛祥反駁鄭提出的15倍是18年前的簽約費用，鄭是用譁眾取寵的假數字吸引目光，不該散播假訊息。

鄭文婷31日於臉書指出，基隆市的焚化廠廢棄物處理，新廠商飛灰處理費暴增為原本價格的15倍，每噸25000元；廠商還千里迢迢將飛灰從基隆運到高雄，飛灰處理運費是內含還是外加，為何不用給回饋金，至今市民都無法了解。

鄭文婷說，議員職責是監督市政，審查預算，為市民看緊荷包；如今飛灰處理費暴增，僅今年8月至12月飛灰處理費就高達1億512萬5000元。

鄭並質疑，謝國樑公開說民進黨議員持續監督垃圾處理議題，是別有用心。若這邏輯可以成立，不監督預算暴增的國民黨議員是否也是為了讓廠商順利得標，而別有用心？

鄭也批評，謝指控為民發聲的議員是藐視議會監督市政的權利；不論擔任議員或擔任立委，為民眾看緊荷包，監督預算，揭發弊案，都是民意代表的職責所在。鄭並點名要藍營對手林沛祥就飛灰處理費暴增表態，並請林說明對於謝市府作法的看法。

對於鄭的質疑，林沛祥則回應，不同的服務自然會有不同的成本，不能將飛灰留在基隆造成汙染，跟送出基隆作為比較。

林指出，本次將飛灰運出基隆的價格，也不是鄭所說的在基隆掩埋費用的15倍。早在8月15日謝國樑就在議會答覆鄭文婷的質疑，永盛公司在續約協商時提出要求，以每公噸1萬元承作，鄭所指的每公噸1700元價格是18年前的簽約費用，永盛公司認為以該價格續約已無法接受。

林並批鄭所指出的「15倍」完全是譁眾取寵的「假數字」，希望鄭能善盡查證的職責，切勿僅是為了吸引目光而散播錯誤的資訊。