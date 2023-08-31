口湖鄉長李龍飛表示，中央已經下來關心過很多次，希望可以盡速處理，不要只顧著選舉。（周麗蘭攝）

雲林縣口湖鄉萡子寮漁港逢「超級藍月」的天文潮倒灌嚴重，雲林縣長張麗善趕往視察表示，目前做緊急處理降低損失，長程規畫仍要請中央協助加高及延長漁港堤防。口湖鄉長李龍飛則表示，中央已經下來關心過很多次，希望可以盡速處理，不要只顧著選舉。

張麗善表示，萡子寮漁港這次倒灌相當嚴重，今（農曆16日）還不是最嚴重，預估明天（農曆17日）潮位還會再增高25公分，當務之急是針對影響居民生命安全做緊急處置，調度沙包阻隔海水，並嚴密觀測水位再看情況是否需要疏散。

張麗善說，縣府將對所有港口作治理計畫，大排的宣洩功能也要有長期規畫，至於萡子寮漁港是不是要往外移，增加一道防護線，會和公所、代表會、議員好好商討；萡子寮是需要一個新的定位，能讓漁民順利出海是最重要的。

口湖鄉長李龍飛說，口湖鄉的土地大部分低於海平面，若海水猛烈倒灌，預估會有1公尺深積水，抽水也行不通，排到大海只是多此一舉，目前先用沙包從福安橋把海水擋起來，明天（農曆17日）的滿潮位會更高，必須把下崙大排排空作為蓄水空間，先度過這幾天滿潮問題。

李龍飛語帶不滿表示，萡子寮漁港有一個缺口，海水倒灌是老問題，有賴中央、地方通盤檢討，中央不要一直只忙選舉。