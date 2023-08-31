25歲大陸女星宋祖兒當年以最高分女考生考進北京電影學院，從學生時期就獲得不少戲劇演出機會，畢業後更是戲約不斷，目前還有4部待播劇，人氣相當火，還曾與阮經天傳過緋聞。怎料，宋祖兒最近遭實名檢舉逃稅破億元，手法全曝光；儘管宋祖兒吧官博稱是造謠，但仍有不少人擔心她成「范冰冰第二」。

今（8/31）日微博上有一名自稱SZE公司前員工舉報她多次逃稅，金額高達人民幣4500萬元（約新台幣1.8億元），文中清楚提及，「SZE透過拆分合約和私人帳戶收款的方式，逃避個人所得稅，能夠少繳營業稅及附加稅，並同時註銷3間個人工商戶（工作室），都是為了逃稅」；並強調SZE有4部待播劇《折腰》、《艱難的製造》、《無憂渡》和《閱讀課》，許多網友從線索中得知SZE就是宋祖兒。

宋祖兒逃稅消息在網上受到熱議，粉絲後援會之一「宋祖兒吧官博」立刻發聲稱實為造謠，但宋祖兒本人至今尚未透過官方微博回應此傳聞；不少人見到年僅25歲的宋祖兒傳出逃稅醜聞，不免擔心她的星路毀了，甚至可能變「范冰冰第二」，紛紛希望她趕緊出面澄清。

而宋祖兒在高考時考進北京電影學院，還是以全部考生分數第三、女生第一的學霸成績錄取，學生時期開始就出演許多影視作品打開知名度，代表作像是《陪你逐風飛翔》和《喬家的兒女》等，在《舌尖上的心跳》更是與阮經天擦出火花，屢被傳有曖昧，但都沒有證實。