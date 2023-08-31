男星黃子佼爆出性騷擾醜聞，失控上傳多段影片道歉，又因情緒不穩住院，而妻子孟耿如本來要進入劇組工作，也因丈夫決定推辭，專心陪伴丈夫，也在第一時間擔起責任面對外界，堅強模樣讓不少人心疼，如今傳出孟耿如將於9月復出。

黃子佼失控送醫後，一度傳出無法言語等症狀，孟耿如當時一人面對媒體，表示「很多狀況我也在努力的釐清和了解當中，至少我認識佼之後他有非常努力在改變，有很努力地給大家一些正面好的能量，以前的事情我們還需要更多的時間和空間，什麼事情我們都會一起面對，一起彌補曾經犯過的錯誤」。陪黃子佼休息一段時間的她，根據《聯合報》報導，孟耿如將於9月出席記者會。

而孟耿如產後原訂要拍攝《省省吧！我家富貴發》，劇組預計24日開機，19日黃子佼爆發醜聞後，孟耿如20日向劇組請辭角色。

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