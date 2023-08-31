柴智屏（中）跨足養髮產品，邀請李明川（右）、林葉亭代言。（激活魔髮提供）

柴智屏（右）與好友華聯生醫總經理林暐倫（左）合作，跨足養髮產品，邀請李明川（右二）、林葉亭代言。（激活魔髮提供）

偶像劇教母柴智屏對保健養生很有一套。（（激活魔髮提供）

時尚達人林葉亭升格星媽。（激活魔髮提供）

知名造型師李明川近期斜槓跨界演戲當演員、發單曲成為歌手。（激活魔髮提供）

對保健養生很有一套的「偶像劇教母」柴智屏，近期斜槓跨界電商市場，推出養髮產品，並邀請時尚造型達人林葉亭、知名造型師李明川擔任代言人，她自己還為此去考了頭皮管理師證照。被問及旗下藝人張立昂日前酒後失態，半夜大鬧擾鄰，被鄰居報警後遭警方上銬帶回警局，柴智屏表示，他可能真的拍戲壓力太大了，因為之前拍得很累，「 最不好意思就是對鄰居，他已經去道了兩次歉」。

柴智屏說，她個人覺得有時是因為身體累，加上劇組殺青酒時通常都是這樣，完成一件事後會喝到醉好好釋放壓力，「如果是酒品不好，就會要他好好修身養性，督促他寫毛筆字！」但他這畢竟不是常態性，如果是常態性就會強力管束一下，「真的是偶發性，他其實也很懊惱！」

林葉亭與老公高人傑的23歲長子邱以太簽到柴智屏旗下，邱以太參與演出藍正龍導演的電影《成功補習班》即將上檔，升格星媽的她笑說自己很緊張、就怕票房不好，但兒子好像都沒壓力，「媽媽當然都是希望小孩發展順利，我是覺得他演得還不錯，包場一定要的，也要贊助一下藍正龍，這部戲很有誠意，是他拍自己的故事！」她說自己還笑兒子螢幕初吻居然是獻給男生，爆料拍吻戲前兒子很緊張，因為「不知道怎麼處理」。

如果兒子說他喜歡男生？林葉亭說：「真的喜歡男生的話我會接受啊！不管喜歡男生、女生都只是對愛的一種表達，就算是同性我也會接受」。她笑說，邱以太確實國中時跟男生朋友很好，常帶朋友到家裡來，她曾問他到底喜歡男生還女生，他回說「我是喜歡女生的」，後來也曾喜歡學姊，「反而弟弟一直沒有表態，還會跟男的同學靠在一起看書，我一直懷疑弟弟性向，但他現在也有女朋友了」。

她說小兒子對演藝工作沒興趣，只對讀書有興趣，到美國念高中、大學的他，今年二月已經從美國轉學回台灣就讀陽明醫院大學的物理治療，「因為他喜歡傳統療法，這都要參加國考，如果沒有在台灣讀書可能無法通過國考」，透露兒子之前在美國讀大學1年學費、住宿費就要8萬美金（約台幣240萬），「轉回來台灣後，註冊單只有3萬8千元，這是從小到大最便宜的學費了！」

被問有沒有關心離婚的藍正龍，柴智屏尷尬笑說：「我關心他能怎樣嗎？他又那麼大了，通常是女生朋友才會關心，男生朋友這時不宜關心。」

近期斜槓演戲、發單曲的李明川表示，柴姐一開口他就來，連內容都沒問，但當下心頭有一驚：「莫非是要我去拍偶像劇！」他表示，原本跟柴姐沒有交集，她的綜藝節目叱吒風雲時自己還沒入行，後來因為利菁而認識柴姐，「 她私下非常關心我。讓我受寵若驚，每次我一發文，她就私訊我，告訴我解決方案，像我的119一樣，舉凡胃痛、腳痠、失眠、頭髮怎麼弄都能提供我改善方法，好像我的百寶箱、哆啦A夢一樣」。

自稱毛怪一族的李明川說，他原本自以為不會有禿頭掉髮的困擾，但家裡排水孔被毛髮堵塞得很厲害，常洗澡洗一洗淹水，後來才發現自己毛髮長得快但也掉得多，是一個危機，連合作7年的髮型師也提醒他髮線真的有往後，更讓他警覺保養真的要提早開始，「帥的人禿頭沒關係還是帥，但我這種可愛族的不能禿頭，會不好看！」

林葉亭也直誇柴智屏是健康達人，從減肥到運動、養生都能給她建議，還會像營養師一樣盯著他們，她因為已經過更年期，加上之前因疫情壓力很大，又常常要做造型，所以一直掉髮，每次洗完頭髮都掉大一撮，柴姐說她有朋友做這食品就拿給她吃吃看，「以前頭髮很細、很容易斷，現在長出來滿厚實，髮質也變粗」。

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