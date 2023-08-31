海基會今日指出，近期輿論關心是否有「新台流」的問題？從海基會協處個案來看尚難斷定有年輕化趨勢，案件大宗仍屬年齡較長、患病、生活無法自理的國人。近幾年有許多到大陸尋求發展機會的年輕人，有部分創業或就業狀況不順利，但仍選擇留在中國大陸等待其他的機會，沒有年老貧病無法自理生活的情況，這些人就不是需要介入協助的滯陸國人。

海基會副秘書長蔡孟君今日於背景說明會稱，滯陸國人並非都需要或願意接受協助，多半是健康出現問題，生活難以自理，才會向外界求援，或因被通報為社會問題而獲介入協處。

海基會說明，受理協處滯陸國人案件原則依其問題與訴求，只要經研判屬合理、必要，即提供相關協助。案件來源多半由各地台商協會通報，並經過實地訪查確認。

至於協處滯陸國人案件態樣分為急難救助、協助返鄉、收容安置及返台治療，以及因故身亡協助善後事宜。台協秉持「救急不救窮」原則，若經台商協會核實當事人確有返台意願，在協處時食宿等實際需求，海基會將洽請台商協會給予妥適安排。

協處滯陸國人案件數逐年上升，在疫情趨緩後，2022年案件數呈現明顯增加，而今年截至7月的案件數為60件，已達上年度72％，致今年度陸委會補助海基會辦理「協處台商人身安全與經貿糾紛」計畫預算一百萬元於上半年提前用罄，海基會已透過內部預算流用，自其他計畫科目項下流入，暫可滿足本年度協處案件所需，必要時亦將使用自籌款項支應。

蔡孟君說，協助滯陸國人案件主要費用其實多是台商協會協助處理，海基會則會視狀況補貼台協費用。據了解，又以補貼機票及住宿費用為大宗。