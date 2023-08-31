儘管台灣PC市場動能走緩，品牌廠華碩（2357）在台灣商用PC市場仍穩踞銷售冠軍。依市調機構IDC最新統計指出，今年第二季華碩在台商用桌機以43.87％高市占續奪冠，不僅在大型企業表現亮眼，亦在政教、中小企業領域遠拋競業。此外，華碩商用筆電也以30.08%的市占率，蟬聯在台銷售第一。

因應用戶對資安可靠度的需求提升，華碩旗下ASUS Expert商用系列新品，亦全面升級第13代Intel Core處理器機種，支援最新Intel vPro平台，以硬體協助抵禦勒索軟體、軟體供應鏈攻擊，加乘設備安全與穩定性，並助資訊人員管理設備，降低企業成本。

華碩端出商用PC三大新品，包括商用筆電ASUS ExpertBook B9 OLED（B9403）、商用桌機ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower（D900MDR），與專業創作者桌機ProArt Station PD5（PD500TE），無論是大型企業、中小企業、政教單位之採購需求，或是專業經理人、工作室團隊等用戶，都能找到合適機種，並擁有三年保固、到府維修服務。專業的華碩商用小隊更提供從售前規劃、售中諮詢、到售後的一條龍服務，協助企業打造優質資安環境，免除後顧之憂。