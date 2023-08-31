品牌廠宏碁（2353）宣布將再贊助今年於匈牙利舉辦的第35屆國際資訊奧林匹亞競賽（IOI），為所有參賽者及現場工作人員提供宏碁之個人電腦解決方案。宏碁作為國際資訊奧林匹亞競賽的長期合作夥伴，並自2018年起為賽事提供電腦產品，供參賽的電腦科學家進行演算法設計及程式編寫，亦讓現場工作人員得以進行賽前試、同時評估參賽者提交之設計、編寫內容。

宏碁更將與匈牙利經濟發展部合作，於比賽結束後將筆記型電腦捐贈予當地學校，繼續支持學生和教師打造學習環境並激發創新想法。

今年國際資訊奧林匹亞競賽預計將有來自全球90個地區，包括參賽者及工作人員在內約400名與會者一同共襄盛舉。

宏碁全球副總裁暨泛歐營運總部總經理Emmanuel Fromont表示，宏碁相信教育和科技能帶來改革的力量，並持續透過產品及解決方案打破隔閡，拉近人與人間的距離。此回宏碁很高興能再次於國際資訊奧林匹亞競賽中，為參賽者提供宏碁的個人電腦解決方案，包括旗下最新的高效能Aspire系列筆電，使參賽者能輕鬆應對具有挑戰性的演算法競賽。