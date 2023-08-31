香港信報31日報導，高盛在報告中認為，如果需要，中國人民銀行還可能透過MLF（中期借貸便利）、再貸款和PSL（抵押補充貸款）向大陸銀行體系注入更多長期流動性。

就財政而言，高盛預計，在今年預算之外，大陸政府將（從前幾年未使用的配額）額外批准人民幣5千億元的地方政府專項債券配額用於基礎設施投資。政策制定者還可能增加政策性銀行信貸支持，以增加財政支出並幫助地方政府進行債務再融資。

高盛並預計，更多大陸大城市，尤其是當地經濟和財政狀況更依賴房地產行業的地區，將效仿放鬆住房政策，包括進一步放寬首次購買和改善性需求購房者的信貸條件、降低抵押貸款利率和首付款比例、放寬住房購買限制和轉售條件，提供額外的資金支持以確保預售住房交付，推出更多的政策推動城中村改造和公共住房建設。

高盛認為，在持續的增長阻力與持續的政策寬鬆之間的拉鋸戰中，寬鬆的步伐和力度對於提振增長和信心至關重要。以大陸房地產行業為例，如果計劃中的寬鬆措施推出時間遠遠晚於預期，其效果可能會大打折扣，部分家庭購房計劃可能會進一步推遲甚至取消，開發商融資條件可能會愈來愈緊張，市場信心可能再次受到削弱。