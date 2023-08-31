新加坡女星魏妙如，昨（30日）生日推出個人第二張創作專輯《同溫》，之前大方分享接受製作人黃昺翔求婚的她，今在媒體見面會上透露2人是2019年七夕認識，當年他們受邀在七夕為展覽宣傳，第一次見面的2人就要扮成情侶看展，氣氛非常客套，也沒有擦出什麼火花，直到後來她參加歌唱比賽，為了準備台語歌曲向黃昺翔請教發音，才漸漸日久生情。

她與黃昺翔交往2年多，今年底即將升格為「台灣媳婦」，預計會在台南舉辦家宴，至於做人計畫？她自爆未來老公想生「棒球隊」，人數至少9人害她差點嚇昏，「我自己是希望2個，一女一男就好了」；她表示黃昺翔不是一個在節日上特別浪漫的人，但日常生活中常常給予無微不至的照顧，就是這些小細節打動她的心。

小倆口日前攜手成立音樂品牌「天賦音樂」，夫妻倆一同打拚事業，且她在新加坡也有副業，經營一家活動公司及花店，前幾年撐過疫情衝擊，2間店業績陸續回溫，目前一個月約有30萬台幣業績。

此外，她曾經參加過《中國好聲音》在新加坡的海選 ，當時雖進了前3名，但節目組最後選了另一位男生參賽，同時介紹擅長創作的她一同參加《中國好聲音》徵選，她當時飛去上海，在飯店足足等了4、5天才被通知試音，可惜最後未能獲選。提及《中國好聲音》前陣子因李玟的控訴，爆出黑箱作業等醜聞，她說：「節目都會有他們想要的流程，我自己參加比賽，都認為是一個經驗，什麼困難都是我學習的過程。」