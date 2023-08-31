幾乎每個人都曾有過腹脹的時刻，營養師表示，肚子不舒服時，應避免食用富含寡醣、果醣、多元醇的食物，及油炸物，因為此類食物容易產氣，導致腹部脹氣不適。其中，富含果醣、多元醇的水果包括蘋果、梨子，建議改吃橘子、奇異果、鳳梨、百香果、較生的香蕉。

由營養師經營的臉書粉專《好食課》發文表示，腹脹是常見的困擾，當肚子已經不舒服，這時應該避免5類易產氣的食物，包括富含寡醣、果醣、多元醇、氣體、油炸物。

1. 富含「寡醣」的食物：常見於豆類及其製品、花椰菜、高麗菜、洋蔥等。

寡醣難以被人體代謝，卻可維持腸道健康，然而，腸道菌分解寡醣時，也會產生氣體，因此食用過量很容易造成脹氣的發生。

2. 富含「果糖」的食物：常見於水果、高果糖漿、蜂蜜。

果糖也是產氣食物，但並非所有水果都不能吃，建議可以選擇果糖與葡萄糖含量相等的水果。因為人體代謝葡萄糖時，也會增加對果糖的吸收，此時較不容易脹氣。因此，要避免脹氣者可以選擇橘子、奇異果、鳳梨、百香果、較生的香蕉，來替代蘋果、梨子、芒果、西瓜、芭樂。

3. 富含「多元醇」的食物：常見於蘋果、梨子、使用山梨糖醇、木糖醇、赤藻糖醇的產品。

多元醇難以被人體消化利用，因此容易產生氣體常見於部分「無糖」產品、或是為糖尿病患者設計的甜品中。

4. 含「氣體」的食物：常見於汽水、啤酒、氣泡水。

5. 油炸物：因為高油脂的食物會延緩腸胃消化，所以也容易產氣而讓人腹脹。