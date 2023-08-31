「玩具盒子」進駐桃園社會企業中心平鎮館，9月2日開始試營運。（玩具盒子提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市社會企業中心平鎮館新進駐團隊「玩具盒子」9月2日起試營運。每次租借最多可選3樣玩具，租期30天，每樣玩具租金80至100元。青年局長侯佳齡表示，社會企業中心平鎮館推動永續教育向下扎根，鼓勵親子從生活中做起，以行動解決環境議題。

青年局指出，玩具盒子是由綠腳印國際股份有限公司和台灣玩具圖書館協會在平鎮館設置的示範點，展示修復好的二手玩具，也提供二手玩具租借與販售服務，邀請家長與孩子們共同透過玩具回收過程，建立親子環保意識，以創新模式重新定義二手玩具價值，實現玩具循環經濟。

台灣玩具圖書館協會表示，對孩子來說，玩具是成長歷程重要夥伴，但隨時代更迭，少子化、資訊爆炸、消費力提升，孩子擁有資源愈來愈多，導致玩具產業面臨嚴峻困境，協會從環保和教育出發，致力於二手玩具回收工作，分享給偏鄉弱勢族群，也製成露露椅、珊瑚椅等生活用品，讓要被丟棄的玩具重獲新生並永續利用。

由於台灣玩具圖書館協會為非營利組織，儘管在全台已建立多個據點，但隨玩具回收數量增加，人力卻無法像一般企業雇用專人負責特定工作，且發現有心人士領取玩具後竟變賣獲利，因此成立綠腳印國際股份有限公司社會企業，倡議「以租代買」、「以二手玩具代替購買新品」理念。執行長鄒文博說，將透過租借和販售收入，支持基本營運並將盈餘回饋在相關議題，將玩具圖書館帶入穩定營運階段，也可帶領社區投入，形成有溫度的據點，讓更多人參與，也創造更多工作機會。

侯佳齡表示，社會企業中心致力推動永續教育，鼓勵青年投入ESG應用，輔導與支持社會創新的青年創業團隊，打造社會企業生態圈，提升在市場上的競爭力，平鎮館推動永續教育向下扎根，鼓勵家長和小朋友從生活中做起，以行動解決環境議題。

民眾到「玩具盒子」每次最多可租借3樣玩具，租期30天，每樣租金80至100元不等，租借過程不慎玩壞也不用擔心，只要將壞掉的玩具帶回示範點，由工作人員引導孩子拆解與修復，藉實際參與回收課程，鼓勵孩子學會擔起責任，更多活動詳情可至桃園社會企業中心臉書粉絲專頁查詢。