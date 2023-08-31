國民黨總統參選人侯友宜談到兩岸議題時，提及民進黨執政以來，兩岸關係非常緊張，世界上最危險的地方就在台灣。賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，兩岸的和平穩定，雙方負有共同的責任，侯友宜的發言，不僅是在販賣恐懼，把責任歸於台灣，更是在恐嚇台灣人民，對國際釋放錯誤的訊息，這不該是競選未來國家領導人的態度。

陳世凱說，蔡英文總統所領導的政府七年多來，始終秉持沉著的態度來面對兩岸關係，不論是過去的遇到壓力不屈服，得到支持不冒進；或者是後續所提出的四大堅持，這不僅是台灣人民的共識，更是獲得世界許多民主國家的支持。

他說，賴清德副總統身為團隊的一員，也在四個堅持的基礎上，提出了民主和平四大支柱，受到許多國外媒體的報導和肯定。

陳世凱表示，也因為蔡英文政府的穩健，以及努力透過政策改善台灣基礎建設、促進產業轉型，吸引了許多台商回台投資、外商加碼投資台灣，例如侯市長就曾風光宣布，艾司摩爾將於林口工一工業區投資；Google也在新北打造全新辦公園區，擴大投資台灣，「不知道侯市長是忘記了，還是不清楚新北市的商業投資」，如果真如侯市長所說，那這些外商又怎麼會選擇投資台灣。

陳世凱呼籲，請侯友宜市長不要為了個人的選舉利益，販賣恐懼，恐嚇台灣人民。