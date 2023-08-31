台電稍喘口氣。中油今日宣布，9月天然氣價電業用戶部分要降1.4％。這是近期氣價連三降，累積降幅9.4％，讓電業用戶牌價每度跌破17元，新牌價16.8元，仍是相當高，不過對今年看大虧2000億的台電來說，還是有舒緩作用。

不過接下來就很難高興了，10月氣價要降機率渺小，主要是冬季即將來臨，進入歐美取暖燃料需求旺季。中油直言天然氣價後續只會看漲，難期待再降。

原本6月時電業天然價牌價每度還有18.49元，不過7、8月各減5％、3％，9月再降1.4％後，讓最新牌價掉到16.8元。

但為何9月只有小降，降幅不若前2個月，中油表示，澳洲工人罷工，導致全球液化天然氣市場緊張，讓原本國際天然氣價每百萬BTU(英制熱值單位)10到11美元價，又回升到13至14美元，中油已經是盡力擠出空間來調降。

雖然歐洲的天然氣儲備現在幾乎已滿，但能不能撐過今年冬季很難說，畢竟俄烏戰爭還在。中油表示，如果撐得過就好，如撐不過恐又會讓國際天然氣價再炒一波，到時壓力又大。