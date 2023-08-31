博斯蒂克在南非央行於首都開普敦舉辦的雙年會上發表談話，他表示，我認為政策已達到適當的限制性，我們應該保持謹慎與耐心，讓這個具有限制性的政策繼續影響經濟，以免我們可能過度緊縮，以及給經濟造成不必要的打擊，但「這並不表示我支持很快放寬政策」。

他表示，自2022年3月以來聯準會升息了約5.25個百分點，這已讓通膨處於明顯下行的趨勢，他並提到美國7月的CPI年通膨率已經從去年夏天到頂的9%回落至3.2%。有鑑於住房服務通膨數據尚未反映出租金的下跌，核心通膨率「很可能已經接近我們的目標」。

市場普遍預期聯準會在9月會議上將維持政策利率不變，仍為目前介於5.25%～5.5%的利率區間。但基於通膨率仍然過高、經濟增長較預期強勁，以及失業率仍然偏低等因素，市場目前押注聯準會在年底前最終將再升息25個基點的可能性接近五五波。

博斯蒂克一直是聯準會裡占少數的鴿派成員，並一再警告不要過度緊縮政策，以免對就業與民眾生計造成不必要的損害。