雖然獲利飆升且全球安裝數量創新高紀錄，但有產能過剩的疑慮下，有不少投資人對光電業紛紛打退堂鼓。全球最大的面板製造業者隆基綠能（Longi）30日公布，上半年淨利大增42%，但股價今年迄今已大跌36%。

彭博社認為，全球太陽能市場正以可怕的速度成長，但整個產業鏈的太陽能製造商，在2023年剩下時間內，以及2024年將面臨著嚴酷毛利壓力。自今年初以來，整個供應鏈的售價大幅下滑，面板成本同時也創歷史新低。

花旗指出，雖然隆基綠能前六個月的毛利增至19%，但毛利率似乎已經到見頂，加上新產能開出讓競爭更激烈，毛利率可能還會被侵蝕。彭博社統計，今年全球太陽能裝機容量估將成長56%，最晚到2030年可望超過5,800kWh。

太陽能產業成長速度快，但陸企產能擴大速度更快。即使有供應過剩的疑慮，包括晶科能源（Jinko Solar）以及通威（Tongwei）等大廠，在過去幾周內相繼宣布新建工廠的計畫。隆基綠能五月曾示警，若太陽能擴張不限縮的話，陸企有過半相關業者，可能在未來兩到三年內倒光光。