嘉泥獨資飯店Hotel Collective平均住房率由去年同期的38%飆升至今年83%，持續貢獻營運正現金流，旅宿事業營收占比成長至25%，相較111年上半年成長1.16倍。

另外，嘉泥進行中的沖繩豐崎酒店開發案受通膨衝擊，導致日本原物料的成本上升，大部分的建築材料在俄烏戰爭之後達到了一個新的高點，日後待較佳的時機點再重新啟動。

嘉泥上半年水泥及裝卸倉儲噸數較去年同期略有成長，房產事業維持穩定。而營業外收入部分，雖受日幣貶值產生匯損影響，但受惠於上半年台泥股價回升，因此認列之評價利益較去年提升，同時，旅宿事業轉投資的LDC及雲朗飯店皆貢獻獲利，共同造就嘉泥的整體營運邁向正成長。

在永續發展方面，嘉泥秉持著「Pursuing Quality of Life」的核心理念，在社會公益上，歷年來透過嘉新兆福文化基金會獎助9.5萬名學生，發放總額達2.5億元獎學金，在員工關懷和人才培育上也不遺餘力。今年為疫情後首次舉辦「第64屆嘉新獎學金」、「第59屆中華嘉新體育獎學金」、「第2屆永續力獎學金」聯合實體頒獎典禮，三項獎學金共計538位學生獲獎，總獎助金額達新台幣891萬元。