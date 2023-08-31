新任理事主席戴燈山，擁有高考國際貿易人員資格與雙碩士學位，在110年6月擔任中國輸出入銀行總經理之前，於合作金庫有近32年的工作資歷，歷任合作金庫銀行副總經理及國內總行、分行單位各項職務，並有合庫國外子行及分行多年海外打拚、任職經驗。

戴燈山於典禮致詞表示，為強化輸銀擔任政策性及貿易金融的專業銀行之功能，並擴大業務承作能量來服務廠商，輸銀有幾項重大業務發展規劃如下：

1、擴大增資效益：輸銀68年成立之初國庫注資新臺幣25億元，後逐年撥入現金，110年底資本額已擴充至320億，為強化政策功能、有效協助廠商拓展出口，行政院再次核定輸銀於112至116年逐年辦理增資計100億元，透過增資，可增加該行授信總額度之能量，擴大業務承作範圍及種類，提高出口保險承保額度、增強理賠能力等。未來輸銀將在現有基礎上，努力拓展融資、保證及出口保險業務，俾持續擴大增資效益。

2、配合政府政策，積極推動政策性業務：積極推動新南向政策、前贍基礎建設計畫、六大核心戰略產業及非洲計劃等，提供廠商所需融資或保證等金融支援，以提昇其國際競爭力，拓展海外市場。同時加強執行「國家融資保證中心」的政策機制，有效協助廠商取得所需融資支持，促進我國綠色能源等重大建設及產業生態系之完整發展，並將積極配合推動「中東歐融資基金方案」的營運機制，協助我國與中東歐國家在雙邊技術、產業、貿易等實質合作，深化經貿連結效益。

3、強化資安及落實風險管理：面對未來複雜之金融環境，輸銀持續加強落實風險管理，強化授信風險控管，健全資安管理制度，強化資安防護能量，提升金融交易安全，確保客戶權益，並在風險與業務推廣的平衡發展下，整合有效資訊，提供創新金融服務應用，以實際行動支持產業發展，協助出口廠商。

4、全球化的布局與思維；輸銀係為「協助對外貿易、強化貿易金融」而設，配合我國政府政策及隨著我國廠商全球化布局與運籌管理，業務類別與政策任務亦因而更加國際化，且與國外企業及各類機構的互動往來亦增多，故嗣後隨著廠商的海外營運與開枝散葉，輸銀的服務範疇與專業呈現，亦會特別強化全球化思維，「Together, we go to the world, now and beyond」，會是體現輸銀專業銀行與政策銀行任務、成為企業客戶打國際盃最好夥伴的承諾。