濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品的模組化化學濾網，主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），以12吋先進製程廠區為大宗。

受半導體產業景氣下行，客戶遞延拉貨導致需求減少影響，濾能2023年第二季營收1.17億元，季減32.47％、年減達56.15％，營業虧損0.11億元，本業營運轉虧，稅後虧損314萬元、每股虧損0.15元，均創歷年低點。

累計濾能上半年營收2.92億元、年減43.46％，營業虧損463.8萬元、較去年同期獲利5201萬元顯著轉虧，雙創僅次於2019年的同期次低。雖在業外收益挹注下維持獲利，稅後淨利191.5萬元、仍年減達95.93％，亦創同期次低，每股盈餘0.09元。

濾能7月自結營收2919.3萬元，月增18.82％、仍年減達69.37％，為歷史次低。累計前7月營收3.21億元、年減47.49％，創同期新低。董事長黃銘文表示，由於需求因半導體產業景氣下滑而轉弱，加上新廠興建等投資影響，使今年以來營運表現明顯轉弱。

展望後市，黃銘文表示，由於客戶建廠進度持續推進，隨著遞延訂單逐步恢復拉貨，認為整體狀況已觸底，預期第三季營運將落底，配合南科新廠新產能開出，第四季將有所好轉。由於先進製程對AMC防治需求有增無減，認為明年營運重返成長軌道可期。

濾能指出，南科新廠主要生產微汙染化學濾網，除為業界唯一設有獲ISO TAF 17025認證的環境氣態分子檢驗實驗室，更是全球唯一以綠色工廠生產化學濾網，目標2025年達化學濾網零廢棄物，2027年成為同業間首家達RE100的公司。

法人指出，晶圓代工龍頭台積電加速擴張CoWoS先進封裝產能，對AMC防治需求持續看增，有助增添濾能營運動能。而濾能亦鎖定水下離岸風電及綠色製程相關需求商機，開發搶進新水下施工抗噪材料市場，市場規模估逾2億元，亦可望成為未來另一重要成長動能。