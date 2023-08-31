沈默近兩天後，印尼政府終於對中國公佈的新地圖做出回應，外交部長勒特諾表示，「劃線或做任何主張都必須符合1982年聯合國海洋法公約，印尼在領土主權上堅持一貫立場」。

中國29日公佈新版地圖涵蓋南海海域的單方主張，部分海域與其他國家有主權爭議，其中包括印尼與中國都聲稱擁的北納土納群島（Natuna Islands）海域。菲律賓、馬來西亞及印度都對此表示抗議。

印尼政府在沈默了近兩天後，外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天中午向印尼媒體表示，劃線或做任何主張都必須符合1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），並說：「印尼的立場一直與1982年通過的聯合國海洋法公約一致，這並非新立場，而是印尼始終如一的立場」。

印尼國家通訊社「安塔拉」（Antara）報導，勒特諾強調，這是印尼在領土主權方面一貫堅持的立場。

印尼財經媒體「Bisnis」以「外交部長勒特諾就新地圖併吞印尼領土向中國提出抗議」為標題報導勒特諾的回應。不過，當中央社向印尼外交部詢問，是否會對中國提出抗議，外交部尚未回應，

此前，當印尼外交部被中央社及其他印尼媒體問及有關對中國新地圖的回應時，發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）僅表示「正向印尼駐北京大使館確認中」，未做更多回應。

專研印尼外交政策的澳洲昆士蘭大學講師烏邁德（Ahmad Rizky M. Umar）分析指出，「印尼在應對與中國有關的議題上陷入兩難」，因為印尼正積極改善與中國的關係，以藉此得到投資。

針對印尼政府遲至今日才對中國新版地圖做出回應，他向中央社解釋說：「印尼很小心、謹慎，以避免在政治上激怒中國，「但印尼同時也是今年東協的主席國，而中國新版地圖的主張中，很多區域屬於東協的領土內，因此印尼也應該平衡東協成員國的利益」。

烏邁德說：「印尼擔心直接挑戰中國對主權的主張會導致印尼失去中國對其資助發展計畫的承諾，以及印尼擔任東協輪值主席國期間，可能因此與中國關係惡化，所以印尼在做任何回應似乎都非常謹慎。」

他認為，印尼必須在領土主權上更加堅定，並說：「印尼需要鞏固其在東協的地位，以保護東協國家領土主權的方式，繼續與中國進行南海行為準則（COC）的談判。」