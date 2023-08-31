長虹建設董事長李文造、及夫人郭秀麗，伉儷兩人向來愛茶如痴，對於推動兒童「茶文化」，更是不遺餘力，長虹旗下教育基金會繼7月舉辦「吹夢茶壺-動物藝家森友茶會」兒童茶會展演，打破孩子與藝術品的距離之後，8月更前往義大利威尼斯建築雙年展平行展的「+++TEA SPACE循環茶事」空間，舉辦兒童奉茶活動，向國際發揚臺灣茶文化之美。

長虹今（31）日表示，長虹建設旗下長虹教育基金會，以兒童茶文化做為美學推動的主軸，在臺灣耕耘兒童茶會已十年光陰，於2023年暑假完成為社福機構培育出來的小茶人們，打造的自信舞台，包括7月結合關注環保議題的臺灣藝術家作品，在臺北表演藝術中心呈現「吹夢茶壺-動物藝家森友茶會」兒童茶會展演，打破孩子與藝術品的距離，接著前往義大利威尼斯建築雙年展平行展的「+++TEA SPACE循環茶事」空間，於8月進行兒童奉茶活動，向國際發揚臺灣茶文化之美。

長虹表示，長虹教育基金會除了長年推動各小學及在地社區機構，傳承適地的茶文化教育，更重點培育兒童社服機構的孩子成立「小茶人志工社團」，藉由參與兒童盛事-臺北市兒童藝術節，辦理三日共7場的「吹夢茶壺-動物藝家森友茶會」公開展演，融合活潑的茶席設計巧思，將藝術家蔡潔莘的作品，直接帶到孩子身邊，營造大自然奇幻氛圍的兒童茶會，呈現特有空間美學的沉浸式體驗，讓孩子透過長虹兒童茶會開啟美的感知。

長虹建設公司董事長李文造、董事長夫人郭秀麗、前文建會主委陳郁秀、無垢舞蹈劇團團長陳念舟、臺北表演藝術中心執行長王孟超、副執行長陳盈珊等眾多貴賓，也來到茶會，與小茶人共享一段美好的童心時刻。

另外，基金會也落實公益回饋，邀請抗疫期間辛苦的醫護警消、社福相關工作者、防疫清潔人員免費參與，表達對第一線人員的支持與感謝。

除了以茶文化教育來推廣生活美學，長虹教育基金會也著重推廣兒童建築教育，今年經由威尼斯建築雙年展平行展主辦單位之一的歐洲文化中心（European Cultural Centre，簡稱ECC），邀請臺灣設計師方新樵，攜手循環材料研發團隊REnato lab，打造以茶為本的「+++TEA SPACE循環茶事」，展期至2023年11月26日。

長虹表示，透過這個完全使用循環材料組構的半開放茶空間，長虹的「小茶人志工社團」以孩子的視野，向世界分享臺灣木柵鐵觀音的風味與美，成為威尼斯建築雙年展平行展期間唯一且極具特色的兒童奉茶展演。

長虹建設的「長虹公主」長虹教育基金會執行長李如華表示，基金會經由規劃嶄新的兒童茶文化教育及茶會體驗，無論是這次在臺北表演藝術中心正式公開的藝術展演，或者是前往義大利威尼斯與「循環茶事」合作奉茶活動，不僅實踐社群共學的模式，讓孩子們學習分享與承擔、學以致用，也實踐了人與人、人與環境的美好共生世界。